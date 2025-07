Chefe do órgão nuclear da ONU diz que Irã está disposto a retomar conversas técnicas

Por Jun Yuan Yong

CINGAPURA (Reuters) - O Irã indicou que estará pronto para reiniciar discussões de nível técnico sobre seu programa nuclear com o órgão de vigilância nuclear das Nações Unidas, disse o chefe da AIEA, Rafael Grossi, nesta sexta-feira.

A Agência Internacional de Energia Atômica tem afirmado que precisa ter permissão para retomar as inspeções após os ataques aéreos israelenses e norte-americanos no mês passado, que visavam destruir o programa nuclear do Irã e negar-lhe a capacidade de construir uma arma nuclear.