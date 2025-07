É improvável que Trump cumpra ameaça de tarifar petróleo russo

"Algumas nações parceiras comerciais dos EUA podem, assim como os comerciantes de petróleo, considerar isso uma atitude arrogante", disse Seigle.

Em 16 de julho, dois dias após emitir a ameaça de tarifa, Trump disse que o preço do petróleo de US$64 por barril é um ótimo nível, que seu governo estava tentando baixá-lo um pouco mais e que o baixo nível era "uma das razões pelas quais a inflação está sob controle".

Desde então, os preços do petróleo têm se mantido nesta faixa, ignorando a ameaça de interrupções iminentes no fornecimento.

Seigle disse que a atual guerra comercial de Trump, especialmente suas tarifas sobre o aço, poderia elevar os preços das commodities para os perfuradores de petróleo nos Estados Unidos, o maior produtor mundial de petróleo bruto. Isso poderia elevar os preços do petróleo no momento em que as eleições de meio de mandato para o Congresso dos EUA começarem no próximo ano.

Os republicanos de Trump detêm uma maioria muito pequena na Câmara e no Senado dos EUA e o presidente provavelmente evitará ações que aumentem os preços do petróleo durante as campanhas, disseram os analistas.

A porta-voz da Casa Branca, Anna Kelly, disse que Trump provou que cumpre suas promessas.