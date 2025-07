Graves violações de segurança foram encontradas em companhia aérea russa um mês antes de acidente, diz jornal

Vasily Orlov, governador da região de Amur, onde o avião caiu, disse na sexta-feira que os investigadores estão trabalhando no local do acidente e que há duas teorias principais sobre a causa do acidente: falha técnica e erro do piloto.

As caixas-pretas do avião foram recuperadas e estão sendo enviadas a Moscou para serem estudadas, disse ele.

Citando documentos que havia visto das companhias aéreas e dos órgãos reguladores de transporte da Rússia, o Izvestia disse que os inspetores de segurança de transporte haviam realizado uma verificação pontual na Angara em junho, que havia revelado preocupações relacionadas à manutenção de seus aviões.

Oito dos aviões da Angara foram temporariamente suspensos devido à inspeção, segundo o jornal, e quatro de seus funcionários técnicos foram temporariamente proibidos de realizar inspeções técnicas.

A Angara e a Rostransnadzor, o órgão regulador dos transportes, não responderam imediatamente aos pedidos de comentários, e a Reuters não pôde verificar de forma independente os detalhes da inspeção.

O Izvestia disse que os inspetores chamaram a atenção para o fato de que os documentos da empresa mostraram que os aviões foram, às vezes, supostamente reparados por funcionários que, segundo outros documentos, não estavam trabalhando nos dias em questão.