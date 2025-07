Irã e europeus realizam negociações nucleares com dúvidas sobre futuras sanções da ONU

Os países europeus, juntamente com a China e a Rússia, são as partes restantes de um acordo de 2015 -- do qual os EUA se retiraram em 2018 -- que suspendeu as sanções ao Irã em troca de restrições ao seu programa nuclear.

O prazo de 18 de outubro, no qual a resolução que rege esse acordo expira, está se aproximando rapidamente.

Nesse momento, todas as sanções da ONU contra o Irã serão suspensas, a menos que um mecanismo "snapback" seja acionado pelo menos 30 dias antes. Isso reimporia automaticamente essas sanções, que têm como alvo setores que vão de hidrocarbonetos a bancos e defesa.

Para dar tempo para que isso aconteça, o E3 estabeleceu um prazo até o final de agosto para reavivar a diplomacia. Os diplomatas dizem que querem que o Irã tome medidas concretas para convencê-los a estender o prazo em até seis meses.

O Irã precisaria se comprometer com questões fundamentais, incluindo eventuais conversações com Washington, cooperação total com a Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) da ONU e a contabilização de 400kg de urânio altamente enriquecido com grau de pureza próximo ao de armas, cujo paradeiro é desconhecido desde os ataques do mês passado.

Minutos antes do início das conversações, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, Esmaeil Baghaei, disse à agência de notícias estatal IRNA que o Irã considera "sem sentido e sem fundamento" a discussão sobre a extensão da Resolução 2231 do Conselho de Segurança da ONU.