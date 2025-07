Mais de 600 crianças morreram de desnutrição na Nigéria nos últimos seis meses, diz MSF

ABUJA (Reuters) - Pelo menos 652 crianças morreram de inanição no Estado nigeriano de Katsina nos primeiros seis meses de 2025, informou a organização humanitária Médicos Sem Fronteiras (MSF) nesta sexta-feira, resultado que, segundo a organização, resulta de cortes de financiamento por parte de doadores internacionais.

Katsina, no norte do país, é assolado pela criminalidade.

"Atualmente, estamos testemunhando cortes maciços no orçamento, particularmente dos Estados Unidos, do Reino Unido e da União Europeia, que estão tendo um impacto real no tratamento de crianças desnutridas", disse a MSF.