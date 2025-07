Musk ordenou desligamento do serviço de satélite Starlink enquanto Ucrânia retomava território da Rússia

Um porta-voz da SpaceX disse por email que a reportagem da agência de notícias é "imprecisa" e encaminhou os repórteres para um post no X neste ano, no qual a empresa afirmou: "A Starlink está totalmente comprometida com o fornecimento de serviços para a Ucrânia". O porta-voz não especificou nenhuma imprecisão nessa reportagem nem respondeu a uma longa lista de perguntas sobre o incidente, o papel da Starlink na guerra da Ucrânia ou outros detalhes sobre seus negócios.

O gabinete do presidente ucraniano Volodymyr Zelenskiy e o Ministério da Defesa do país não responderam aos pedidos de comentários. A Starlink ainda fornece serviços para a Ucrânia, e as Forças Armadas ucranianas dependem dela para alguma conectividade. Zelenskiy, ainda este ano, expressou publicamente sua gratidão a Musk pela Starlink.

Não está claro o que motivou a ordem de Musk, quando exatamente ele a deu, ou exatamente quanto tempo durou a interrupção. As três pessoas familiarizadas com a ordem disseram acreditar que ela se originou das preocupações que Musk expressou posteriormente de que os avanços ucranianos poderiam provocar uma retaliação nuclear da Rússia. Uma das pessoas afirmou que o desligamento ocorreu em 30 de setembro de 2022. Os outros dois disseram que foi por volta dessa data, mas não se lembraram da data exata. Algumas autoridades de alto escalão dos EUA compartilhavam as preocupações de Musk de que a Rússia cumpriria as ameaças de escalada, declarou um ex-funcionário da Casa Branca à Reuters.

A ordem de Musk foi um primeiro vislumbre do poder que o magnata agora exerce na geopolítica e na segurança global por causa da Starlink, um serviço de internet via satélite de rápido crescimento que mal existia no início desta década e agora fornece conectividade até mesmo em áreas remotas do mundo. Mesmo antes do breve papel de Musk como financiador e conselheiro do presidente dos EUA, Donald Trump, o sucesso da Starlink -- e a conectividade incomparável que ela oferece em todo o planeta -- deu a Musk uma influência cada vez maior junto a líderes políticos, governos e forças armadas em todo o mundo.

A influência de Musk em assuntos militares em Washington e em outros países -- por meio do domínio da Starlink em comunicações via satélite e da influência da SpaceX em lançamentos espaciais -- atingiu uma dimensão anteriormente limitada a governos soberanos, alarmando alguns reguladores e parlamentares. "O atual domínio global de Elon Musk exemplifica os perigos do poder concentrado em domínios não regulamentados", disse Martha Lane Fox, membro da câmara alta do Parlamento britânico, durante um debate neste ano. A parlamentar é empresária e ex-membro do conselho do Twitter, o site de mídia social que Musk adquiriu em 2022 e rebatizou como X.

"Seu controle", disse Lane Fox sobre a Starlink, "depende exclusivamente de Musk, permitindo que seus caprichos ditem o acesso à infraestrutura vital".