Sem acordo com Hamas, Israel avalia opções 'alternativas' para recuperar reféns

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pareceram hoje abandonar as negociações de cessar-fogo em Gaza com o grupo militante palestino Hamas, um dia depois de retirarem suas delegações das negociações.

Netanyahu disse que Israel está agora considerando opções "alternativas" para atingir seus objetivos de trazer seus reféns de Gaza para casa e acabar com o domínio do Hamas no território. Trump disse que o Hamas não quer fazer um acordo e que acredita que os líderes do grupo serão agora "caçados".

Os comentários seguiram-se às declarações feitas durante a noite pelo enviado dos EUA Steve Witkoff, que disse que o Hamas é o culpado por um impasse nas negociações de cessar-fogo, mediadas pelo Catar e pelo Egito. Netanyahu disse que Witkoff acertou e que o Hamas é o obstáculo para um acordo.