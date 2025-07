Premiê britânico diz que reconhecimento do Estado palestino deve fazer parte de plano de paz mais amplo

LONDRES (Reuters) - O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, disse que o reconhecimento da condição de Estado palestino deve fazer parte de um plano mais amplo de segurança duradoura para palestinos e israelenses.

Depois que a França afirmou na quinta-feira que reconhecerá a Palestina, Starmer disse que estava trabalhando com aliados sobre as medidas necessárias para a paz no conflito em Gaza.

"O reconhecimento de um Estado palestino tem que ser uma dessas medidas. Sou inequívoco quanto a isso. Mas deve fazer parte de um plano mais amplo que, em última análise, resulte em uma solução de dois Estados e segurança duradoura para palestinos e israelenses", disse ele em uma declaração após falar com os líderes da França e da Alemanha.