Sete estudantes morrem na Índia após desabamento do teto de escola

Por Saurabh Sharma e Tanvi Mehta

NOVA DÉLHI (Reuters) - Sete crianças morreram e 20 ficaram feridas no Estado de Rajastão, no oeste da Índia, nesta sexta-feira, quando o teto de um prédio escolar desabou, informaram autoridades, depois que todas as pessoas presas sob os escombros foram contabilizadas.

O prédio da escola era antigo e desabou em decorrência das fortes chuvas que caíram na região, disse Amit Kumar, um policial local, à Reuters.