Tailândia e Camboja trocam artilharia pesada em combates pelo segundo dia

Ambos os lados culparam um ao outro pelo início do conflito e, na sexta-feira, intensificaram a retórica, com a Tailândia acusando o Camboja de alvejar deliberadamente civis e o Camboja alegando que a Tailândia estava usando munições de fragmentação, um tipo de munição controversa e amplamente condenada.

O primeiro-ministro interino da Tailândia, Phumtham Wechayachai, disse que o Camboja havia lançado ataques em várias frentes e que a Tailândia estava defendendo seu território.

"A situação atual envolve atos de intrusão e agressão que estão causando danos à vida das pessoas. A situação se intensificou e pode se transformar em um estado de guerra. No momento, é um confronto que envolve armas pesadas", afirmou ele aos repórteres.

Os combates recomeçaram antes do amanhecer, com confrontos registrados em 12 locais, contra seis na quinta-feira, de acordo com os militares da Tailândia, que acusaram o Camboja de usar artilharia e sistemas de foguetes BM-21 de fabricação russa para atingir áreas que incluem escolas e hospitais.

"Esses atos bárbaros ceifaram vidas e infligiram ferimentos a inúmeros civis inocentes", disseram os militares tailandeses em um comunicado.

Eles descreveram o bombardeio do Camboja como "ataques terríveis", colocando a culpa diretamente no governo de Phnom Penh, que, segundo eles, está sendo liderado por Hun Sen, o influente ex-premiê de quase quatro décadas e pai do atual primeiro-ministro cambojano Hun Manet.