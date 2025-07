Tribunal de Nova York decide não responsabilizar empresas de mídia social por tiroteio em Buffalo

Por Jonathan Stempel

(Reuters) - Empresas de mídia social não devem ser responsabilizadas por ajudar um supremacista branco declarado que matou 10 pessoas negras em 2022 em uma mercearia de Buffalo, Nova York, decidiu um tribunal de recursos do Estado de Nova York nesta sexta-feira.

Revertendo uma decisão de um tribunal de primeira instância, a Divisão de Apelação do Estado em Rochester disse que os réus, incluindo as plataformas Meta Facebook e Instagram, o YouTube, do Google, e o Reddit, tinham direito à imunidade de acordo com uma lei federal que protege as plataformas online da responsabilidade pelo conteúdo do usuário.