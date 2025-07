Trump diz que quer manter limites nucleares com Rússia

"Quando você retira as restrições nucleares, isso é um grande problema", disse Trump.

O Novo Tratado de Redução de Armas Estratégicas, ou Novo START, é o último acordo de redução de armas nucleares remanescente entre as maiores potências nucleares do mundo. Ele restringe a Rússia e os EUA a implantar não mais do que 1.550 ogivas estratégicas em 700 mísseis balísticos intercontinentais, submarinos e bombardeiros.

O ex-presidente dos EUA, Joe Biden, e o presidente russo, Vladimir Putin, prorrogaram o tratado por cinco anos em 2021, mas, conforme redigido, o pacto não pode ser prorrogado mais. Trump se opôs a uma prorrogação em seu primeiro mandato, pedindo, em vez disso, um novo tratado que incluísse a China, que rejeitou a proposta.

Trump tem sido um defensor do controle das armas nucleares. Ele disse em fevereiro que gostaria de conversar com Putin e com o presidente chinês, Xi Jinping, sobre a limitação de seus arsenais nucleares.

As relações entre os EUA e a Rússia estão em seu ponto mais baixo em mais de 60 anos, em parte alimentadas pelas ameaças de Putin de usar armas nucleares em sua guerra contra a Ucrânia e seu desenvolvimento de novos sistemas de armas exóticas.

Com o vencimento do Novo START, os EUA e a Rússia poderiam começar a implantar mais ogivas estratégicas e cada um poderia achar mais difícil avaliar as intenções do outro, alertam os defensores do controle de armas.