Trump viaja para Escócia por golfe e conversas bilaterais em meio a polêmica sobre Epstein

A viagem, inicialmente anunciada como uma visita privada, dá a Trump e Starmer a chance de aprofundar seu relacionamento já caloroso, com questões-chave na agenda que incluem o fim da guerra da Rússia na Ucrânia, disseram fontes britânicas e norte-americanas.

Autoridades britânicas ficaram animadas com o que consideram uma clara mudança na retórica de Trump sobre a Ucrânia e a Rússia nas últimas semanas, afirmou uma fonte britânica.

É provável que a deterioração da situação em Gaza também venha à tona. Starmer disse na quinta-feira que faria uma chamada de emergência com a França e a Alemanha sobre o que ele chamou de sofrimento "indescritível e indefensável" e a fome que está sendo relatada lá, e pediu a Israel que permita a entrada de ajuda no enclave palestino.

As autoridades de saúde de Gaza afirmam que mais de 100 pessoas morreram de fome, a maioria delas nas últimas semanas. Grupos de direitos humanos disseram que a fome em massa está se espalhando enquanto toneladas de alimentos e outros suprimentos permanecem intocados nos arredores do território.

Desde que foi eleito no ano passado, Starmer priorizou boas relações com Trump, enfatizando a importância da aliança de defesa e segurança do Reino Unido com os EUA e tomando cuidado para evitar criticar abertamente as políticas tarifárias de Trump.

Essa abordagem ajudou o Reino Unido a fechar o primeiro acordo de redução de tarifas com os EUA em maio, o qual reafirmou as cotas e as taxas tarifárias sobre os automóveis britânicos e eliminou as tarifas sobre o setor aeroespacial do Reino Unido, mas manteve as tarifas sobre o aço.