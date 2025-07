Ucrânia enfrenta combates ferozes em torno de Pokrovsk, no leste do país, diz Zelenskiy

(Reuters) - O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskiy, disse nesta sexta-feira que as forças ucranianas estavam enfrentando uma luta feroz em torno da cidade de Pokrovsk, no leste, um centro logístico perto do qual a Rússia tem anunciado a captura de vilarejos quase diariamente.

Zelenskiy, falando em seu discurso noturno em vídeo, disse que o principal comandante da Ucrânia, Oleksandr Syrskyi, disse em uma reunião de autoridades seniores que a situação em torno de Pokrovsk era o atual ponto focal de sua atenção na guerra, que começou quando a Rússia invadiu em fevereiro de 2022.

"Todas as direções operacionais foram cobertas, com foco especial em Pokrovsk. Ela recebe a maior atenção", disse Zelenskiy.