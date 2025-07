Chefe da UE viaja à Escócia para negociar com Trump

Ele repetiu a opinião de que havia 50% de chance de os EUA e a União Europeia chegarem a um pacto comercial, acrescentando que Bruxelas queria muito "fazer um acordo".

Se isso ocorrer, disse Trump, será o maior acordo comercial já alcançado por seu governo, superando o acordo de US$550 bilhões firmado com o Japão no início desta semana.

A Casa Branca não divulgou detalhes da reunião ou os termos do acordo em vista.

A Comissão Europeia disse na quinta-feira que uma solução comercial negociada com os Estados Unidos estava ao alcance, mesmo com os membros da UE votando a favor de contra-tarifas sobre 93 bilhões de euros (US$109 bilhões) de produtos norte-americanos, caso as negociações fracassem.

Diplomatas da UE afirmam que um possível acordo entre Washington e Bruxelas deve provavelmente incluir uma tarifa ampla de 15% sobre os produtos da UE importados para os EUA, espelhando o acordo entre EUA e Japão, juntamente com uma tarifa de 50% sobre o aço e o alumínio europeus.

A taxa tarifária ampla seria a metade das tarifas de 30% que Trump ameaçou impor sobre os produtos da UE a partir de 1º de agosto.