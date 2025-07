EUA revisam negativa de visto para jogadores venezuelanos da Little League, diz Departamento de Estado

WASHINGTON (Reuters) - Os Estados Unidos estão revendo a decisão de negar a entrada de uma equipe venezuelana da Little League que deveria competir em um torneio internacional de beisebol na Carolina do Sul, informou o Departamento de Estado neste sábado.

A Cacique Mara Little League agora está fora da disputa da 2025 Senior League Baseball World Series deste ano, que começa neste sábado em Easley, Carolina do Sul, disse a Little League International em um comunicado.

A equipe não conseguiu obter os vistos de entrada necessários, episódio "extremamente decepcionante, especialmente para esses jovens atletas", disse a organização, acrescentando que uma equipe mexicana competiria em seu lugar para que o torneio pudesse prosseguir.