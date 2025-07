Hong Kong emite mandados de prisão para 19 ativistas estrangeiros acusados de subversão

Por Jessie Pang

HONG KONG (Reuters) - A polícia de segurança nacional de Hong Kong anunciou mandados de prisão para 19 ativistas sediados no exterior, o maior número já registrado, acusando-os de subversão de acordo com uma rigorosa lei de segurança nacional.

Eles são acusados de organizar ou participar do "Parlamento de Hong Kong" -- grupo que segundo autoridades do centro financeiro asiático teria como objetivo subverter o poder do Estado -- nos termos da lei imposta por Pequim em 2020 após meses de protestos pró-democracia em 2019.