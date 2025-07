Instituto para a Paz dos EUA nomeia ideólogo de direita para cargo de chefia

WASHINGTON (Reuters) - O conselho do Instituto dos Estados Unidos para a Paz (Usip, em inglês) nomeou o funcionário sênior do Departamento de Estado Darren Beattie, um ideólogo de direita com um histórico de comentários inflamados sobre mulheres e minorias, para liderar a organização apoiada pelo Congresso.

Beattie, que atua como funcionário sênior do gabinete do subsecretário de Diplomacia Pública, manterá sua função no departamento enquanto lidera o Usip em caráter interino, informou o Departamento de Estado neste sábado.

"O Conselho de Administração do Usip nomeou Darren Beattie como presidente interino do Instituto da Paz dos Estados Unidos e estamos ansiosos para vê-lo promover a agenda America First do presidente Trump nessa nova função", disse um alto funcionário do Departamento de Estado em comentários enviados por email.