Milei, da Argentina, reduz impostos de exportação de carne e grãos

(Reuters) - O presidente da Argentina, Javier Milei, anunciou neste sábado uma redução nos impostos de exportação sobre aves e carne bovina, soja e derivados, milho, sorgo e girassol, medida solicitada pelo setor agrícola do país.

Milei afirmou que as reduções anunciadas serão permanentes e "resultarão em uma redução de 20% nos impostos de exportação para as cadeias de suprimento de grãos; e uma redução de 26% nos impostos de exportação para gado e carne".

Os impostos sobre aves e carne bovina serão reduzidos de 6,75% para 5%; os do milho serão reduzidos de 12% para 9,5%; os do sorgo serão reduzidos de 12% para 9,5%. Os impostos de retenção do girassol passarão de 7,5% para 5,5%, os de retenção da soja de 33% para 26% e os de subprodutos da soja de 31% para 24,5%, disse Milei.