Papa Leão discute guerra na Ucrânia com autoridade da Igreja Ortodoxa Russa

CIDADE DO VATICANO (Reuters) - O papa Leão discutiu a guerra na Ucrânia neste sábado com o metropolita Anthony, um clérigo sênior da Igreja Ortodoxa Russa, em um possível esforço para facilitar os laços entre as igrejas, tensionados pela invasão da Rússia.

Leão encontrou-se com Anthony, presidente do Departamento de Relações Externas da igreja, e com cinco outros clérigos de alto nível durante uma audiência pela manhã, disse o Vaticano.

"Durante a conversa, foram levantadas inúmeras questões relativas ao estado do diálogo ortodoxo-católico, assim como os conflitos em curso no mundo, incluindo na Ucrânia e no Oriente Médio", disse a Igreja Ortodoxa Russa em um comunicado.