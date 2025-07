Trump joga golfe na Escócia enquanto persistem perguntas sobre Epstein

Na chegada, Trump disse a jornalistas que iria visitar suas duas propriedades de golfe na Escócia -- uma em Turnberry, na costa oeste, onde jogará neste sábado, e a outra perto de Aberdeen.

Ele também deve se encontrar com o primeiro-ministro britânico Keir Starmer, com o líder escocês John Swinney e com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, a quem se referiu como uma "mulher altamente respeitada".

Frustrado com as contínuas perguntas sobre a forma como seu governo lidou com os arquivos de investigação relacionados às acusações criminais de Epstein e sua morte na prisão em 2019, Trump recomendou aos jornalistas que se concentrem em questões maiores e em outras pessoas.

"Vocês fazem disso uma coisa muito importante por causa de algo que não é importante", disse Trump. "Não falem sobre Trump. O que vocês deveriam estar falando é sobre o fato de termos os melhores seis meses na história de uma presidência."

Trump foi visto no campo de golfe na manhã deste sábado, mas não tinha eventos públicos em sua agenda. Repórteres e simpatizantes foram mantidos afastados por segurança reforçada.

A Casa Branca disse que Trump estava jogando golfe com seu filho, Eric Trump, e o embaixador dos EUA na Grã-Bretanha, Warren Stephens, e seu filho. A secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, também estava no campo.