Trump diz que Tailândia e Camboja concordam com conversas imediatas sobre cessar-fogo

Por Shoon Naing e Artorn Pookasook e Susan Heavey

SISAKET, Tailândia/WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse neste sábado que os líderes do Camboja e da Tailândia concordaram em se reunir imediatamente para elaborar rapidamente um cessar-fogo após três dias de combates ao longo da fronteira.

Em uma série de publicações nas redes sociais durante uma visita à Escócia, Trump disse que havia conversado com o primeiro-ministro do Camboja, Hun Manet, e com o primeiro-ministro interino da Tailândia, Phumtham Wechayachai, e os advertiu que não faria acordos comerciais com nenhum dos governos do Sudeste Asiático se o conflito na fronteira continuasse.