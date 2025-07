Bangladesh encomenda 25 aviões da Boeing para reduzir tarifas dos EUA

"Inicialmente, eram 14 aviões -- agora são 25", disse, referindo-se a um plano anterior de compra de aeronaves da fabricante com sede nos EUA.

Juntamente com o acordo de aeronaves, Bangladesh está aumentando as importações de trigo, óleo de soja e algodão dos Estados Unidos. Um novo acordo assinado no início deste mês fará com que o país importe 700.000 toneladas de trigo norte-americano por ano nos próximos cinco anos.

Autoridades esperam que essas medidas ajudem a melhorar as relações comerciais com Washington e amenizem o impacto das medidas tarifárias do governo Trump.

(Reportagem de Ruma Paul)