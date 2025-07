China e EUA vão estender pausa tarifária por mais 90 dias, diz SCMP

(Reuters) - Pequim e Washington devem estender sua trégua tarifária por mais três meses durante as negociações comerciais em Estocolmo a partir da segunda-feira, informou o jornal South China Morning Post (SCMP) neste domingo, citando pessoas familiarizadas com o assunto.

Durante a extensão de 90 dias, os EUA e a China concordarão em não introduzir novas tarifas ou tomar outras medidas que possam intensificar a escalada da guerra comercial, disse a reportagem.

Embora as discussões anteriores em Genebra e Londres tenham se concentrado na "redução da escalada", na última reunião a delegação chinesa também pressionará a equipe comercial de Trump sobre as tarifas relacionadas ao fentanil, afirmou o jornal, citando três fontes familiarizadas com o assunto.