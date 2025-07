EUA divulgam resultado de investigação sobre importações de chips em duas semanas

Trump disse que muitas empresas estariam investindo na fabricação de semicondutores nos Estados Unidos, incluindo algumas de Taiwan e de outros lugares, para evitar serem atingidas por novas tarifas.

Ele disse que von der Leyen havia evitado as tarifas pendentes sobre chips "de uma maneira muito melhor".

Trump e von der Leyen anunciaram um novo acordo comercial que inclui tarifas gerais de 15% sobre as importações da UE que entram nos Estados Unidos.

Trump disse que o acordo inclui automóveis, que enfrentam uma tarifa mais alta de 25% sob uma ação tarifária setorial separada.

Em abril, o governo Trump disse que estava investigando se a grande dependência de importações estrangeiras de produtos farmacêuticos e semicondutores representava uma ameaça à segurança nacional.

A investigação, conduzida de acordo com a Seção 232 da Lei de Expansão do Comércio de 1962, poderia estabelecer as bases para novas tarifas sobre as importações em ambos os setores.