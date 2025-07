Kim, da Coreia do Norte, promete vencer os EUA no aniversário da Guerra da Coreia

SEOUL (Reuters) - O líder norte-coreano, Kim Jong Un, disse que o país alcançará a vitória nas batalhas "anti-imperialistas e anti-EUA", ao marcar o aniversário do armistício da Guerra da Coreia, informou a mídia estatal neste domingo.

Kim "afirmou que nosso Estado e seu povo certamente devem alcançar a grande causa de construir um país rico com um exército forte e se tornar honrados vencedores no confronto anti-imperialista e anti-EUA", disse a agência de notícias estatal KCNA, referindo-se à visita do líder a um museu de guerra no dia anterior.

A Coreia do Norte assinou um acordo de armistício com os Estados Unidos e a China em 27 de julho de 1953, encerrando os combates na guerra de três anos. Generais dos EUA assinaram o acordo representando as forças das Nações Unidas que apoiaram a Coreia do Sul.