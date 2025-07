Starmer, do Reino Unido, convocará gabinete de férias para discutir Gaza, diz FT

A convocação ocorre após Starmer dizer, na sexta-feira, que o governo britânico reconheceria um Estado palestino somente como parte de um acordo de paz negociado, decepcionando muitos em seu Partido Trabalhista que querem que ele siga a França e tome medidas mais rápidas.

O presidente Emmanuel Macron anunciou na quinta-feira que a França deve reconhecer um Estado palestino, plano que atraiu forte condenação de Israel e dos Estados Unidos, depois de medidas semelhantes da Espanha, da Noruega e da Irlanda no ano passado.

Mais de 220 membros do Parlamento do Reino Unido, representando cerca de um terço da Câmara dos Comuns e, em sua maioria, membros do Partido Trabalhista, escreveram a Starmer na sexta-feira pedindo que ele reconhecesse um Estado palestino.

Sucessivos governos britânicos afirmaram que reconhecerão formalmente um Estado palestino no momento certo, sem nunca estabelecer um cronograma ou especificar as condições necessárias.

A abordagem de Starmer em relação à questão foi complicada pela chegada à Escócia, na sexta-feira, do presidente dos EUA, Donald Trump, com quem estabeleceu relações calorosas. Em termos de política externa, o Reino Unido raramente diverge dos Estados Unidos.

Israel vem enfrentando crescentes críticas internacionais, que o governo do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu rejeita, sobre a crise humanitária em Gaza, de onde imagens de palestinos famintos alarmaram o mundo.