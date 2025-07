Trump e von der Leyen, da UE, reúnem-se neste domingo para fechar acordo comercial

Por Andrew Gray e Andrea Shalal

GLASGOW (Reuters) - A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, deve se reunir com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, neste domingo, para fechar um acordo comercial, que provavelmente terá uma tarifa básica de 15% sobre a maioria dos produtos da UE, mas que encerrará meses de incerteza.

Negociadores dos EUA e da UE se reuniram em conversas finais sobre as tarifas que incidem sobre setores cruciais como automóveis, aço, alumínio e produtos farmacêuticos antes da reunião, prevista para a tarde deste domingo no campo de golfe de Trump em Turnberry, no oeste da Escócia.