Turquia desloca milhares de pessoas enquanto bombeiros combatem incêndios florestais

ANCARA (Reuters) - Os bombeiros combateram incêndios florestais em toda a Turquia neste domingo, em meio a uma onda de calor escaldante no Mediterrâneo, com as autoridades deslocando mais de 3.600 pessoas de assentamentos em duas províncias.

Os incêndios florestais nas províncias de Mersin e Antalya, no sul do país, assim como na província central de Usak, foram em grande parte controlados, mas as chamas na província de Bursa, no noroeste, e na província de Karabuk, no norte, ainda estavam ativas, disse a jornalistas o ministro da Agricultura e Florestas, Ibrahim Yumakli.

Um incêndio florestal eclodiu em uma área de floresta entre os distritos de Gursu e Kestel, em Bursa, onde fica grande parte da indústria automobilística da Turquia, no sábado. Parte de uma rodovia que liga Istambul à cidade ocidental de Izmir foi brevemente fechada na noite de sábado devido ao fogo.