Bombeiros combatem incêndios na Turquia, Grécia e Albânia

ATENAS (Reuters) - Bombeiros lutavam nesta segunda-feira para apagar incêndios florestais em três províncias separadas da Turquia, na Grécia e perto de um resort turístico na Albânia, alimentados por ventos fortes após dias de calor escaldante na região do Mediterrâneo.

A fumaça pairava sobre a província montanhosa de Karabuk, no Mar Negro, 200 quilômetros ao norte da capital turca, Ancara, enquanto um incêndio florestal que se alastrava pelo sexto dia forçava a retirada de mais de uma dúzia de vilarejos e queimava áreas de florestas.

Na província de Bursa, no noroeste do país, três bombeiros morreram no domingo quando seu veículo caiu, informou o Ministério das Florestas da Turquia nesta segunda-feira. As equipes combatiam dois incêndios separados nesta segunda-feira, após a retirada de mais de 3.600 pessoas de vilarejos nas províncias de Mersin e Antalya, no sul do país.