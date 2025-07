Brasil conversa com TPG, Brookfield para investimento climático de R$20 bi liderado por BNDES

"Junto com o BNDES, estamos conversando com alguns dos maiores gestores de ativos do mundo, como Brookfield, TPG e outros que podem ser parceiros nos fundos", disse à Reuters Tatiana Rosito, secretária de Assuntos Internacionais do Ministério da Fazenda.

Segundo duas fontes com conhecimento do assunto, que pediram anonimato devido ao caráter confidencial dos preparativos, o plano deve ser oficialmente lançado em agosto com uma chamada pública para investimento na qual o BNDES aportará 5 bilhões de reais.

Antes disso, o BNDES tem conduzido conversas preliminares com dezenas de investidores nacionais e estrangeiros para sondar o interesse na iniciativa. Os gestores selecionados deverão captar o triplo do valor comprometido pelo banco, elevando o montante total a 20 bilhões de reais, afirmaram as fontes.

O BNDES não respondeu a um pedido de comentário.

Brookfield e TPG estão entre os maiores investidores em empresas e projetos voltados à transição para uma economia de baixo carbono, e ambos atuam em parceria com a Alterra, maior fundo privado do mundo focado em investimentos climáticos.

Lançada durante a COP28 em Dubai, em 2023, com um compromisso inicial de US$30 bilhões do governo dos Emirados Árabes Unidos, a Alterra tem fundos geridos tanto pela Brookfield quanto pela TPG, que podem investir em países como o Brasil.