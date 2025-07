Brasil sai do Mapa da Fome novamente, diz ONU

Por Maria Carolina Marcello

(Reuters) - O Brasil conseguiu reduzir a parcela de pessoas com risco de desnutrição ou insegurança alimentar a menos de 2,5% de sua população, condição que retirou o país novamente do chamado Mapa da Fome no triênio entre 2022 e 2024, mostrou relatório da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO, na sigla em inglês) divulgado nesta segunda-feira em Adis Abeba, na Etiópia.

"Uma conquista histórica que mostra que com políticas públicas sérias e compromisso com o povo, é possível combater a fome e construir um país mais justo e solidário", disse o presidente Luiz Inácio Lula da Silva no X após o anúncio.