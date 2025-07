Coreia do Norte chama propostas de paz da Coreia do Sul de "grande erro de cálculo"

Kim Yo Jong, uma autoridade sênior do partido governista da Coreia do Norte que supostamente fala em nome de seu líder, disse que a promessa de Lee de compromisso com a aliança de segurança entre a Coreia do Sul e os EUA mostrou que ele não é diferente de seu antecessor hostil.

"Se a Coreia do Sul espera reverter todas as consequências de (suas ações) com algumas palavras sentimentais, não poderia haver erro de cálculo maior do que esse", disse Kim em comentários veiculados pela agência de notícias oficial KCNA.

Lee, que assumiu o cargo em 4 de junho, depois de vencer uma eleição antecipada após a remoção do conservador linha-dura Yoon Suk Yeol por causa de uma tentativa fracassada de lei marcial, prometeu melhorar os laços com Pyongyang que atingiram seu pior nível em anos.

Entre os gestos para aliviar a tensão, Lee suspendeu as transmissões de alto-falantes que veiculavam propaganda anti-Norte do outro lado da fronteira e proibiu o lançamento de balões com folhetos por ativistas que haviam irritado Pyongyang.

Kim, a autoridade norte-coreana, chamou essas medidas de mera reversão de atividades mal-intencionadas que a Coreia do Sul nunca deveria ter iniciado.

"Em outras palavras, não é nem mesmo algo que mereça nossa avaliação", disse ela.