Dois grupos de direitos humanos de Israel acusam país de genocídio em Gaza

Isso está mudando, com imagens recentes de crianças famintas tendo um pouco mais de impacto, disse Oren Persico do The Seventh Eye, um grupo que monitora tendências na mídia israelense.

"Está evoluindo muito lentamente", disse. "Você vê rachaduras."

Mas ele não espera que a alegação de genocídio provoque uma grande mudança de atitude: "A percepção israelense é: 'o que vocês querem de nós? A culpa é do Hamas. Se ele apenas baixasse as armas e (libertasse) os reféns, tudo isso poderia acabar'".

Em um editorial no site de notícias Ynet, o jornalista Sever Plotzker disse que imagens de palestinos comemorando os ataques de 7 de outubro e abusando de reféns tornaram os israelenses "cegos em relação a Gaza". O público israelense "agora interpreta a destruição e os assassinatos em Gaza como uma retaliação dissuasiva e, portanto, também moralmente legítima".

Em um comentário no Jerusalem Post no domingo, Dani Dayan, presidente do memorial do Holocausto Yad Vashem de Israel, disse que não era correto acusar Israel de cometer genocídio.

"Mas isso não significa que não devamos reconhecer o sofrimento dos civis em Gaza. Há muitos homens, mulheres e crianças sem qualquer ligação com o terrorismo que estão sofrendo devastação, deslocamento e perdas", escreveu. "A angústia deles é real, e nossa tradição moral nos obriga a não nos desviar dela."