Em desvantagem, Europa aceita acordo comercial menos ruim com EUA

A ducha de água fria é ainda mais impactante, uma vez que a UE há muito tempo se apresenta como uma superpotência exportadora e defensora do comércio baseado em regras para o benefício de seu próprio soft power e da economia global como um todo.

Com certeza, a nova tarifa que será aplicada agora é muito mais digerível do que a tarifa "recíproca" de 30% que Trump ameaçou invocar em alguns dias.

Embora ela deva garantir que a Europa evite a recessão, provavelmente manterá sua economia no marasmo: ela se situa em algum lugar entre dois cenários tarifários que o Banco Central Europeu previu no mês passado que significariam um crescimento econômico de 0,5 a 0,9% este ano, em comparação com pouco mais de 1% em um ambiente livre de tensões comerciais.

No entanto, esse é um ponto de aterrissagem que seria dificilmente imaginável apenas alguns meses atrás, na era pré-Trump 2.0, quando a UE e grande parte do mundo podiam contar com as tarifas dos EUA em torno de 1,5%.

Mesmo quando o Reino Unido concordou com uma tarifa básica de 10% com os Estados Unidos em maio, as autoridades da UE estavam convencidas de que poderiam fazer melhor e -- convencidas de que o bloco tinha o peso econômico necessário para enfrentar Trump -- pressionaram por um pacto tarifário "zero por zero".

Foram necessárias algumas semanas de negociações infrutíferas com seus colegas norte-americanos para que os europeus aceitassem que 10% era o melhor que poderiam obter e mais algumas semanas para aceitar a mesma linha de base de 15% que os Estados Unidos acordaram com o Japão na semana passada.