Equipe de Trump ouve propostas de acesso a terras raras de Mianmar

Entre as propostas, há uma que defende conversas com a junta governamental de Mianmar para obter um acordo de paz com os rebeldes do Exército de Independência de Kachin (KIA, em inglês); outra, prevê que os EUA trabalhem diretamente com o KIA sem envolver a junta.

Washington tem evitado conversas diretas com os líderes militares do país após a derrubada do governo democraticamente eleito do país em 2021.

As sugestões foram apresentadas a autoridades do governo por um lobista empresarial dos EUA, ex-conselheiro de Aung San Suu Kyi, em conversas indiretas com o KIA e alguns especialistas externos, disseram as fontes.

Essas conversas não haviam sido anteriormente relatadas.

As terras raras são um grupo de 17 metais usados para fabricar ímãs que transformam energia em movimento. As chamadas terras raras pesadas são usadas para construir jatos de combate e outros armamentos de alto desempenho. Os EUA produzem quantidades muito pequenas de terras raras pesadas e dependem de importações.

Garantir o fornecimento de minerais é um dos principais focos do governo Trump em sua competição estratégica com a China, responsável por quase 90% da capacidade de processamento global, de acordo com a Agência Internacional de Energia.