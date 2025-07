Fome global diminui, mas conflitos e clima ameaçam progresso, diz ONU

Por Dawit Endeshaw

ADIS ABEBA (Reuters) - O número de pessoas com fome ao redor do mundo caiu pelo terceiro ano consecutivo em 2024, recuando de um pico do período da Covid, mesmo com conflitos e choques climáticos agravando a desnutrição em grande parte da África e da Ásia Ocidental, informou um relatório da ONU nesta segunda-feira.

Cerca de 673 milhões de pessoas, ou 8,2% da população mundial, passaram fome em 2024, abaixo dos 8,5% em 2023, de acordo com o relatório Estado da Segurança Alimentar e Nutricional no Mundo, preparado em conjunto por cinco agências da ONU.