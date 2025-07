Fortes chuvas deixam pelo menos 30 mortos em Pequim, diz Xinhua

PEQUIM (Reuters) - Trinta pessoas foram mortas em Pequim até a meia-noite de segunda-feira (horário local), quando a chuva atingiu a capital chinesa, informou a agência oficial de notícias Xinhua.

As fortes chuvas se intensificaram em Pequim e nas províncias vizinhas, com a capital recebendo chuvas de até 543,4 mm nos distritos do norte durante essa rodada de "chuva extrema contínua", disse a Xinhua.

As mortes ocorreram nos distritos montanhosos do norte de Pequim, sendo 28 em Miyun e duas em Yanqing.