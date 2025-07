Homens armados matam 17 pessoas em bar de cidade pequena do Equador

No início do ano passado, o presidente do Equador, Daniel Noboa, declarou um "conflito armado interno", mas, apesar das medidas estatais, a violência aumentou notavelmente em Guayas.

Embora Noboa tenha alardeado um declínio de 15% nas mortes violentas no ano passado, de acordo com o Ministério do Interior, o número novamente subiu 47% em relação ao ano anterior nos primeiros seis meses de 2025, totalizando 4.619.

No mês passado, a assembleia nacional do Equador aprovou uma reforma que concede ao governo mais poderes legais para enfrentar grupos armados e desmantelar as redes de tráfico de drogas que alimentam suas atividades.

(Reportagem de Alejandra Valencia)