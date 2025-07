Líderes de Tailândia e Camboja acertam cessar-fogo após cinco dias de batalha

Por Danial Azhar e Huey Mun Leong

PUTRAJAYA, Malásia (Reuters) - Os líderes do Camboja e da Tailândia concordaram com um cessar-fogo na segunda-feira, com efeito a partir da meia-noite, em uma tentativa de pôr fim ao conflito mais mortal em mais de uma década, após cinco dias de combates ferozes.

Em meio a um esforço internacional para acabar com o conflito, os líderes tailandeses e cambojanos mantiveram conversações na Malásia, tendo como anfitrião o primeiro-ministro Anwar Ibrahim, atual presidente do bloco regional da Asean, onde ambos os lados concordaram em interromper as hostilidades e retomar as comunicações diretas.