Ex-presidente russo afirma que "ultimato" de Trump pode levar à guerra

Imagem: Sputnik/Alexey Nikolsky/Kremlin via REUTERS

O ex-presidente russo Dmitry Medvedev disse em uma postagem no X nesta segunda-feira que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, faz o "jogo do ultimato" com a Rússia e que essa abordagem pode levar a uma guerra envolvendo os Estados Unidos.

"Cada novo ultimato é uma ameaça e um passo em direção à guerra. Não entre a Rússia e a Ucrânia, mas com o próprio país (de Trump)", publicou Medvedev.

Nesta segunda-feira, Trump se declarou decepcionado com o fracasso do presidente russo, Vladimir Putin, em acabar com a guerra na Ucrânia, e disse que iria reduzir o prazo para um acordo de paz de 50 dias para 10 ou 12.