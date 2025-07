ESTOCOLMO (Reuters) - Importantes autoridades econômicas de Estados Unidos e China concluíram as negociações comerciais previstas para esta segunda-feira e retomarão as conversas na terça, disse um porta-voz do Departamento de Tesouro dos EUA nesta segunda.

(Reportagem de David Lawder, Greta Rosen Fondahn e Maria Martinez, em Estocolmo)