"Partisans" que paralisaram aeroportos russos têm histórico de hacks perturbadores

Em evidência pela primeira vez em 2020, na esteira das manifestações em massa contra a reeleição de Lukashenko, o Cyber Partisans reivindicou a responsabilidade por uma série de hacks chamativos, incluindo a desfiguração de sites da mídia estatal bielorrussa e roubos repetidos de dados policiais, além de um ataque em 2022 contra a Belarusian Railway que, segundo eles, interferiu nas viagens de carga.

No ano passado, o grupo reivindicou repetidos ataques ao complexo de fertilizantes Grodno Azot, onde disseram ter adulterado operações da caldeira da fábrica.

A Reuters não conseguiu atestar de forma independente todas as alegações do grupo ou medir seu impacto, mas dados roubados pelos hackers foram verificados e validados no passado por grupos como o Bellingcat, investigadores de código aberto.

Yuliana Shemetovets, porta-voz do Cyber Partisans, disse à Reuters nesta segunda-feira que opera a partir dos Estados Unidos e afirmou que o grupo é composto por cerca de 30 membros principais, a maioria operando fora de Belarus.

O Silent Crow tem um perfil mais discreto. O grupo reivindicou a responsabilidade por ataques neste ano a um banco de dados imobiliário russo, a uma empresa estatal de telecomunicações, a uma grande empresa de seguros, ao departamento de TI do governo de Moscou e ao escritório russo da montadora sul-coreana KIA.

A empresa russa de segurança cibernética Bi.Zone tem monitorado o Silent Crow como um grupo de motivação política, ativo desde meados de 2022, com possíveis ligações com vários grupos de hackers pró-ucranianos, de acordo com uma entrada no banco de dados público da Bi.Zone. Ucrânia e Rússia estão em guerra desde a invasão russa em fevereiro de 2022.