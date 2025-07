Tiros são disparados dentro de arranha-céu em Manhattan, diz polícia

(Reuters) - A polícia da cidade de Nova York se concentrou em um arranha-céu da Park Avenue, no centro de Manhattan, onde tiros foram disparados nesta segunda-feira dentro de torre que abriga escritórios de várias empresas financeiras e a sede da Liga Nacional de Futebol Americano, informou a polícia.

O New York Post e a CNN, ambos citando fontes policiais, informaram que o atirador se matou.

Com fontes policiais não identificadas, o jornal New York Post informou que um atirador vestindo um colete à prova de balas e portando um rifle do tipo AR abriu fogo dentro do arranha-céu, ferindo um policial e um transeunte. Segundo o Post eles estão em estado crítico.