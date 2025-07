Primeiro-ministro francês diz que acordo comercial entre UE e EUA é ato de "submissão" e dia sombrio para Europa

"É um dia sombrio quando uma aliança de povos livres, reunidos para afirmar seus valores comuns e defender seus interesses comuns, se resigna à submissão", escreveu Bayrou no X sobre o que ele chamou de "acordo Von der Leyen-Trump".

As críticas francesas de alto nível e o silêncio do presidente Emmanuel Macron desde que o acordo foi assinado entre Trump e a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, contrastaram com a reação mais benigna de Berlim e Roma.

Os ministros do governo francês reconheceram que o acordo tinha alguns benefícios -- incluindo isenções para setores como o de bebidas alcoólicas e o aeroespacial -- mas disseram que ele continuava fundamentalmente desequilibrado.

"Esse estado de coisas não é satisfatório e não pode ser mantido", disse o ministro francês de Assuntos Europeus, Benjamin Haddad, em X, pedindo que a UE ative seu chamado instrumento anti-coerção, que permitiria uma retaliação não tarifária.

O ministro do Comércio, Laurent Saint-Martin, criticou a forma como a UE lidou com as negociações, dizendo que o bloco não deveria ter se abstido de revidar no que ele descreveu como uma luta pelo poder iniciada por Trump.

"Donald Trump só entende de força", disse ele à rádio France Inter. "Teria sido melhor responder mostrando nossa capacidade de retaliação mais cedo. E o acordo provavelmente poderia ter sido diferente", acrescentou.