Trump diz que muitos estão passando fome em Gaza e promete criar centros de alimentação

Ao descrever a fome em Gaza como real, a avaliação de Trump o colocou em desacordo com o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, que disse no domingo que "não há fome em Gaza" e prometeu lutar contra o grupo militante palestino Hamas -- uma declaração que ele repostou no X na segunda-feira.

Trump, falando durante uma visita à Escócia, declarou que Israel tem muita responsabilidade pelo fluxo de ajuda e que muitas pessoas poderiam ser salvas. "Tem muitas pessoas passando fome", disse ele.

"Vamos criar centros de alimentação", sem cercas ou limites para facilitar o acesso, afirmou Trump. Os EUA trabalharão com outros países para fornecer mais assistência humanitária ao povo de Gaza, incluindo alimentos e saneamento, disse ele.

Na segunda-feira, o Ministério da Saúde de Gaza informou que pelo menos 14 pessoas morreram nas últimas 24 horas de fome e desnutrição, elevando o número de mortos de fome na guerra para 147, incluindo 88 crianças, a maioria apenas nas últimas semanas.

Israel anunciou várias medidas no fim de semana, incluindo pausas humanitárias diárias nos combates em três áreas de Gaza, novos corredores seguros para comboios de ajuda e lançamentos aéreos. A decisão foi tomada após o colapso das negociações de cessar-fogo na sexta-feira.

Wessal Nabil, de Beit Lahiya, no norte de Gaza, descreveu a dificuldade de tentar alimentar seus três filhos. "Quando você vai para a cama com fome, você acorda com fome. Nós os distraímos com qualquer coisa ... para que se acalmem", disse ela à Reuters.