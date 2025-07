Trump diz que prioridade número um agora em Gaza é alimentar as pessoas

Ele declarou que discutiu a questão com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, no domingo, e ela lhe disse que os países europeus aumentariam substancialmente sua assistência.

"Estamos doando muito dinheiro e muitos alimentos, e outras nações estão agora intensificando a ajuda", disse Trump. "Está uma bagunça. Eles precisam de comida e segurança agora mesmo."

Starmer concordou, dizendo: "É uma crise humanitária, certo? É uma catástrofe absoluta.... Acho que as pessoas no Reino Unido estão revoltadas com o que estão vendo em suas telas."

Trump disse que não comentaria sobre a pressão do presidente francês, Emmanuel Macron, para apoiar a criação de um Estado palestino.

Trump também criticou o grupo militante Hamas por não concordar em libertar mais reféns, vivos e mortos, e afirmou que havia dito ao primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, que a abordagem de Israel provavelmente teria que mudar.

"Eu disse a Bibi que talvez se tenha que fazer isso de uma maneira diferente", declarou Trump, ecoando comentários semelhantes feitos no domingo.