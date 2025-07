Alemanha está preparando grandes encomendas de jatos e veículos blindados, dizem fontes

BERLIM (Reuters) - A Alemanha está preparando uma onda de pedidos de compras no valor de vários bilhões de euros, incluindo 20 jatos Eurofighter, até 3.000 veículos blindados Boxer e até 3.500 veículos de combate de infantaria Patria, disseram à Reuters duas fontes familiarizadas com os planos.

As compras fazem parte do esforço do chanceler Friedrich Merz para formar o Exército convencional mais poderoso da Europa, com o objetivo de reduzir a dependência de um aliado cada vez mais imprevisível, os Estados Unidos, e assumir maior responsabilidade pela segurança europeia.

No início deste ano, Merz garantiu o apoio parlamentar necessário para isentar os gastos com defesa dos limites de dívida constitucionalmente consagrados da Alemanha, permitindo que seu governo financie a reforma militar.