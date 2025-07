Atirador de Nova York culpava a NFL por lesão cerebral, diz prefeito

A NFL tem sede no arranha-céu ao lado de grandes empresas financeiras, mas Tamura aparentemente entrou no elevador errado e acabou nos escritórios da Rudin Management, empresa imobiliária proprietária do edifício, onde matou um funcionário, disse o prefeito.

"O bilhete fazia alusão ao fato de que ele achava que tinha CTE, lesão cerebral conhecida entre aqueles que praticam esportes de contato", disse Adams à CBS News. "Ele parece ter culpado a NFL por sua lesão."

A Encefalopatia Traumática Crônica (CTE, em inglês) é uma doença cerebral grave, sem tratamento conhecido, que pode ser causada por pancadas repetidas na cabeça durante a prática de esportes de contato. Ela tem sido associada à agressividade e à demência.

A NFL pagou mais de US$1 bilhão para encerar processos relacionados a concussões com milhares de jogadores aposentados após a morte de jogadores de alto nível na principal liga profissional de futebol americano.

Tamura nunca foi um jogador da NFL, mas registros online mostram que ele jogou futebol americano na escola durante o ensino médio na Califórnia e foi um jogador do time do colégio em uma escola charter de Los Angeles até se formar em 2016, de acordo com bancos de dados esportivos escolares.

O bilhete encontrado em sua carteira dizia que a carreira dele no futebol americano havia sido interrompida por uma lesão cerebral e que a NFL não havia feito o suficiente para tratar do CTE no esporte, informou a Bloomberg News.