Atirador de Nova York deixou bilhete culpando NFL por lesão cerebral, diz prefeito de NY

WASHINGTON (Reuters) - O atirador que abriu fogo em um prédio de escritórios em Manhattan e matou quatro pessoas deixou um bilhete que parecia culpar a liga nacional de futebol americano (NFL) por sua lesão cerebral, disse o prefeito de Nova York, Eric Adams, nesta terça-feira.

"Ele tinha um bilhete com ele. O bilhete insinuava que ele sentia ter uma ETC, uma lesão cerebral conhecida em praticantes de esportes de contato. Ele parecia culpar a NFL por sua lesão", afirmou Adams em uma entrevista ao programa "This Morning", da CBS.

O atirador Shane Tamura, de 27 anos, pôs fim à carnificina pouco depois de ela ter começado na noite de segunda-feira, ao se matar com um tiro no peito no 33º andar do arranha-céu da Park Avenue. O prédio abriga a sede da NFL.